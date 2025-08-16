Γερμανία: Ο καγκελάριος Μερτς χαιρετίζει την προσπάθεια του Τραμπ – “Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας”
"Εργαζόμαστε για μια ειρήνη"
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε πριν από λίγο «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ», παραπέμποντας ταυτόχρονα στο κοινό ανακοινωθέν ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση της Αλάσκας.
We welcomed President Trump’s efforts to stop the killing in Ukraine, end Russia’s war of aggression, and achieve just and lasting peace. Ukraine can count on our unwavering solidarity as we work towards a peace that safeguards Ukraine’s and Europe’s vital security interests. pic.twitter.com/2yo7S2nH18— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 16, 2025
