Ένας πυροσβέστης έχασε νωρίτερα σήμερα τη ζωή του στην περιοχή Πφαφενχόφεν της Βαυαρίας στη Γερμανία κατά την διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού μιας οικογένειας από πλημμυρισμένη κατοικία, μετά την υποχώρηση δύο φραγμάτων. Η σφοδρή νεροποντή στη νότια Γερμανία συνεχίζεται, με τις αρχές να κάνουν λόγο για την «βροχή του αιώνα». Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται στις συγκοινωνίες. Τις πρώτες πρωινές ώρες κατολισθήσεις προκάλεσαν τον εκτροχιασμό υπερταχείας ICE κοντά στην Στουτγάρδη. Στις πληγείσες περιοχές θα βρεθεί αύριο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Parts of southern Germany remained submerged after heavy rain in recent days caused severe flooding, especially in the states of Bavaria and Baden-Württemberg https://t.co/tK4SYUKhJY pic.twitter.com/me4ShY0MJz