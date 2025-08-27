Γαλλία: Ανασκευάζει ο υπουργός Οικονομικών – “Δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση διεθνούς οργανισμού”

Τα «μαζεύει» σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ερίκ Λομπάρ, μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί πιθανής προσφυγής της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό» ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Λομπάρ.

«Η διαύγεια, τώρα, μας επιβάλλει να δράσουμε για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ελευθερία μας ως έθνους. Η σκέψη ότι η Γαλλία θα ήταν, από τη φύση της, απαλλαγμένη από την υποχρέωση να ελέγχει το χρέος της και προστατευμένη από κάθε κίνδυνο είναι ένας μύθος. Αυτή η ισορροπία καθοδηγεί τη δράση μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει μια συνειδητή απόφαση. Αυτή δεν πρέπει να καθοδηγείται από την επιπολαιότητα ή τον φόβο, αλλά από το συμφέρον της χώρας» πρόσθεσε ακόμα. La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.



Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών κληθείς να σχολιάσει ότι το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είπε ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει» είχε πει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.