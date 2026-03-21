Ερωτήματα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Μοσάντ και CIA ψάχνουν τα ίχνη του και αναρωτιούνται αν είναι ζωντανός

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανακηρύχθηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν την προηγούμενη βδομάδα όμως ακόμη δεν έχει κάνει την εμφάνιση του παρά μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ και της γυναίκας του, σε πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πρώτες ώρες του πολέμου εναντίον του Ιράν, ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, ενώ έχει κάνει ελάχιστες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν γραπτές δηλώσεις.

Αυτό οδηγεί της CIA και την Μοσάντ να δηλώνουν αβέβαιες για το ποιος πραγματικά κινεί τα νήματα και βρίσκεται πίσω από τις κινήσεις της ηγεσίας του Ιράν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών να ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν αποδείξεις και σημάδια ζωής, που να επιβεβαιώνουν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός, αναφέρουν έμπιστες πηγές στο Axios.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών περίμεναν με ανυπομονησία τον Χαμενεΐ να δημοσιεύσει μια βιντεοσκοπημένη δήλωση για το Νορούζ (την περσική πρωτοχρονιά), όπως έκανε παραδοσιακά ο πατέρας του, όμως τελικά δημοσιεύθηκε γραπτή δήλωση.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι πράγματι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αυτός που δίνει εντολές», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση «πάρα πολύ περίεργη και ύποπτη».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανακοινώθηκε ως ανώτατος ηγέτης στις 9 Μαρτίου, μετά τη στήριξη που έλαβε από σκληροπυρηνικούς κύκλους του καθεστώτος. Η πρώτη δημόσια αντίδρασή του περιορίστηκε σε γραπτό μήνυμα στο Telegram λίγες ημέρες αργότερα, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για σοβαρό τραυματισμό κατά την ισραηλινή επίθεση στην κατοικία του πατέρα του.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ θεωρούσαν ότι ο Αλί Λαριτζανί είχε αναλάβει προσωρινά ρόλο de facto ηγέτη, μέχρι τη δολοφονία του από το Ισραήλ την περασμένη Τρίτη. Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απώλεια διαδοχικών ηγετικών στελεχών δημιουργεί δυσκολία στον εντοπισμό συνομιλητών στο ιρανικό καθεστώς.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα κορυφαία στελέχη του Ιράν λειτουργούν πλέον υπό καθεστώς διαρκούς απειλής, μετακινούμενα μεταξύ ασφαλών τοποθεσιών και αποφεύγοντας τις ψηφιακές επικοινωνίες.

Στο γραπτό μήνυμα για το Νορούζ που δημοσιεύθηκε στο Telegram, ο Χαμενεΐ απηύθυνε έκκληση για ενότητα, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η CIA εξετάζει εάν οι φωτογραφίες είναι πρόσφατες.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για την ίδια περίσταση, παρά τις απειλές για την ασφάλειά του, γεγονός που ενίσχυσε τις απορίες για την απουσία αντίστοιχης εμφάνισης του νέου ανώτατου ηγέτη.