Επιστρέφουν στην πατρίδα τους τρεις από τις επτά Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία

Την απόφαση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους πήραν τρία μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, τα οποία είχαν λάβει καθεστώς πρόσφυγα για να παραμείνουν στην Αυστραλία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, από τα επτά αρχικά μέλη της ομάδας, μόνο τρία παραμένουν στην Αυστραλία.

Υπενθυμίζεται ότι, άλλη μία ποδοσφαιρίστρια είχε δηλώσει προ ημερών ότι θα επιστρέψει.

Σε δήλωσή του ο Τόνι Μπερκ επισήμανε ότι «αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές Αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες πολλές ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους».

Μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών τον Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, έξι παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού έλαβαν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο της ομάδας, που αποτελείται από 26 παίκτριες, πέταξε από το Σίδνεϊ προς τη Μαλαισία στις 9 Μαρτίου.