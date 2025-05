Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Παρασκευή 30/5 σχετικά με την αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτό που συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του ήταν το μαυρισμένο μάτι του Έλον Μασκ, με τα πρώτα σενάρια για εμπλοκή του σε καβγά να κάνουν την εμφάνιση τους.

Ο Έλον Μασκ από την πλευρά του όταν ρωτήθηκε για το μαυρισμένο μάτι από τους δημοσιογράφους πέταξε το «καρφί» του προς τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καθώς έφερε ξανά στο προσκήνιο το επεισόδιο που είχε με τη σύζυγό του Μπριζίτ.

🚨 LOL! Elon Musk just roasted Macron when asked about his black eye.



His response? “I wasn’t anywhere near France…”



A savage nod to the viral moment where Macron’s wife was caught on camera swinging 👀



Spoiler: It wasn’t her — turns out baby X was the real culprit 🤣… pic.twitter.com/87TEeAevAQ