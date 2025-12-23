Daily Mail: Ο serial killer Zodiac δολοφόνησε και τη “Μαύρη Ντάλια” – Το αποκαλυπτικό σκίτσο

Σε ένα σημαντικό συμπέρασμα φαίνεται πως καταλήγουν ανεξάρτητοι ερευνητές που προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του serial killer των ΗΠΑ Zodiac και τον δράστη της στυγερής δολοφονίας “Μαύρης Ντάλιας” (Black Dalhia).

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, που επικαλείται τα ευρήματα των ειδικών, οι δολοφονίες που σημάδεψαν την ιστορία των ΗΠΑ φαίνεται πως είναι έτοιμες να εξιχνιαστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, βασικός ύποπτος των εγκλημάτων είναι ο Μάρβιν Μαργκόλις που μετέπειτα χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Μάρβιν Μέριλ.

Από το 1968 έως και το 1969 ο δολοφόνος Zodiac τρομοκράτησε τη βόρεια Καλιφόρνια, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ ισχυριζόταν ότι είχε δολοφονήσει δεκάδες ακόμη.

Μάλιστα, ο δολοφόνος προκαλούσε τα μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία με επιστολές και κρυπτογραφήματα, καλώντας το κοινό να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Το 1947, η επίδοξη ηθοποιός του Χόλιγουντ Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστή ως “Μαύρη Ντάλια”, βρέθηκε νεκρή κοντά σε ερημικό σημείο στο Λος Άντζελες. Το σώμα της είχε ακρωτηριαστεί -βρέθηκε κομμένο στα δύο- ενώ στα μάγουλά της είχε χαραχθεί ένα φρικιαστικό «χαμόγελο».

Ύστερα, λοιπόν, από περισσότερα από 50 χρόνια μυστηρίου, αμέτρητες αστυνομικές, αποτυχημένες προσπάθειες αξιοποίησης DNA, ο ερευνητικός σύμβουλος Άλεξ Μπέιμπερ πιστεύει ότι έλυσε και τις δύο υποθέσεις.

Ο Zodiac είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το κρυπτογράφημα Z13 που έστειλε τον Απρίλιο του 1970 είχε το αληθινό του όνομα.

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό Τεχνητής Νοημοσύνης, κλασικής κρυπτογραφίας και αρχείων απογραφής, ο Μπέιμπερ ισχυρίζεται ότι έσπασε τον κώδικα. Το όνομα που προέκυψε ήταν αυτό του Μάργκολις, ενός άνδρα που βρισκόταν ήδη στη λίστα των 22 βασικών υπόπτων για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ το 1947.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό Τεχνητής Νοημοσύνης, κλασικής κρυπτογραφίας και αρχείων απογραφής, ο Μπέιμπερ ισχυρίζεται ότι έσπασε τον κώδικα. Το όνομα που προέκυψε ήταν αυτό του Μάρβιν Μάργκολις, ενός άνδρα που βρισκόταν ήδη στη λίστα των 22 βασικών υπόπτων για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ το 1947.

Ο Μαργκόλις είχε σχέση με την Black Dahlia, λίγο πριν τον θάνατό της, κατείχε ιατρική εμπειρία και ήταν ικανός να ακρωτηριάσει το σώμα της Σορτ με ανατριχιαστική ακρίβεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος άνδρας άφησε πίσω του μια ομολογία στο νεκροκρέβατό του, η οποία θα μπορούσε να συνδέει τις δύο υποθέσεις.

Ο συγκεκριμένος είχε υπηρετήσει και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ μετά δολοφονία της Black Dahlia, όπως λέει ο ερευνητής, ο Μάρβιν εγκατέλειψε το Λος Άντζελες, άλλαξε όνομα και επέστρεψε ως Zodiac.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστηρίζει επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις επιβεβαιωμένες επιθέσεις του Zodiac ήταν η ιαπωνική στρατιωτική ξιφολόγχη που ο Μέριλ είχε φέρει μαζί του από τον πόλεμο.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο, ο Μέριλ σχεδίασε ένα μακάβριο σκίτσο, στο οποίο εμφανίζεται μια γυναίκα με το όνομα Ελίζαμπεθ και -όπως φαίνεται- μια κρυμμένη λέξη: «ZoDiac».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο Μπέιμπερ θεωρεί ότι αυτό το ανατριχιαστικό σχέδιο ισοδυναμεί πλέον με ομολογία.