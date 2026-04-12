CNN: Τα τρία ερωτήματα μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων Ιράν – ΗΠΑ

Άδοξα έληξε η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με την αβεβαιότητα να μεγαλώνει στην Μέση Ανατολή και στον κόσμο καθώς τα δύο κράτη συμφώνησαν πως διαφωνούν και αποχώρησαν.

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν ανέμεινε να μην υπάρξει συμφωνία στην πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις ΗΠΑ τα τελευταία 45 χρόνια, τα μηνύματα που έδωσε η Αμερικάνικη πλευρά έδειξε μία τακτική “κόκκινων γραμμών” με τις δύο πλευρές να διαφωνούν ανοιχτά σε αρκετά σημεία.

Αφού συνομίλησαν για 21 ώρες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε τους όρους της Ουάσιγκτον, οι οποίοι «ήταν πολύ ευέλικτοι» και η «τελική και καλύτερη προσφορά» των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, το Ιράν απέδωσε τερματισμό των διαπραγματεύσεων, στις «παράλογες απαιτήσεις» των Αμερικανών για την εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος και παράδοση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ. 🇺🇸🇵🇰 J.D. Vance has departed Islamabad, concluding his visit, and is now en route back to the United States. pic.twitter.com/scUHnt58Bs April 12, 2026

Ως αποτέλεσμα, ο Τζέι ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν σήμερα από το Ισλαμαμπάντ «με άδεια χέρια» και η 70μελης ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει καμία διαφορά για μένα αν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία – ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, κερδίζουμε. Έχουμε νικήσει ολοκληρωτικά αυτή τη χώρα και ας δούμε τι θα συμβεί».

CNN: Τα τρία ερωτήματα μετά το ναυάγιο στο Ισλαμαμπάντ

Από την πλευρά ανάλυση του CNN, μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις, τιτλοφορείται ως «Η αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες για εξεύρεση διεξόδου στην κρίση».

Αφού περιγράφει όλα όσα εκτυλίχθηκαν στις διαπραγματεύσεις αναφέρει ότι οι δύο πλευρές πήγαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διαφορετικές απόψεις όχι μόνο ως προς την ουσία, αλλά και ως προς το ύφος και την ιδιοσυγκρασία.

Οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις: Ο Βανς φαινόταν να επιδιώκει μια σχετικά γρήγορη λύση μετά την εφαρμογή μιας δύο εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός, αλλά η Τεχεράνη συνήθως κινείται πολύ πιο αργά, διαπραγματευόμενη μακροπρόθεσμα.

Όπως σχολιάζει το CNN, η εκεχειρία επιτεύχθηκε με φόντο την ακραία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να εξαφανίσει έναν πολιτισμό και να ανατινάξει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βασικές υποδομές του Ιράν. Το αν αυτή η απειλή θα τεθεί ξανά σε εφαρμογή αποτελεί πλέον βασικό ερώτημα.

Δύο ακόμη θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα: Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στην αποχώρηση των ΗΠΑ; Και για πόσο ακόμα θα παραμείνει η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση αβεβαιότητας;

Μέση Ανατολή: Πιέζει για συνέχιση των συνομιλιών το Πακιστάν

Το Πακιστάν κάλεσε σήμερα (12/4) τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που βρίσκεται σε ισχύ, παρά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεών τους στο Ισλαμαμπάντ.

“Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός”, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.

“Το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες”, πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.