Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης Λάκης Κλεώπας

Πένθος στον Άρη καθώς πέθανε τη Δευτέρα 20/10 ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Λάκης Κλεώπας, όπως έγινε και επίσημα γνωστό από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Κλεώπας διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Λάκη Κλεώπα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον ΑΡΗ σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…