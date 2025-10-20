Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης Λάκης Κλεώπας
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Πένθος στον Άρη καθώς πέθανε τη Δευτέρα 20/10 ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Λάκης Κλεώπας, όπως έγινε και επίσημα γνωστό από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Κλεώπας διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Λάκη Κλεώπα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.
Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον ΑΡΗ σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…
