Παρί Σεν Ζερμέν: Το πούλμαν της γαλλικής ομάδας δέχτηκε επίθεση με πέτρες στο Μπιλμπάο
Μετά το παιχνίδια Αθλέτικ - Παρί για το Champions League
Η Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Μπιλμπάο το βράδυ της Τετάρτης (10/12) όμως δεν έλειψαν τα παρατράγουδα μετά το παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Μετά το τέλος του αγώνα, η γαλλική ομάδα είχε και μια μικρή ταλαιπωρία κατά την αποχώρησή της από το “Σαν Μαμές”. Συγκεκριμένα, το πούλμαν της Παρί Σεν Ζερμέν που βρισκόταν στα πέριξ του γηπέδου και περίμενε την αποστολή για αναχώρηση, δέχτηκε επίθεση από πέτρες από αγνώστους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πούλμαν να υποστεί εκταταμένες υλικές ζημιές και να έχει σπασμένα τζάμια. Έτσι, νοικιάστηκε νέο πούλμαν το οποίο μετέφερε την ομάδα στο αεροδρόμιο.
