Παρί Σεν Ζερμέν: Το πούλμαν της γαλλικής ομάδας δέχτηκε επίθεση με πέτρες στο Μπιλμπάο

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Μπιλμπάο το βράδυ της Τετάρτης (10/12) όμως δεν έλειψαν τα παρατράγουδα μετά το παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, η γαλλική ομάδα είχε και μια μικρή ταλαιπωρία κατά την αποχώρησή της από το “Σαν Μαμές”. Συγκεκριμένα, το πούλμαν της Παρί Σεν Ζερμέν που βρισκόταν στα πέριξ του γηπέδου και περίμενε την αποστολή για αναχώρηση, δέχτηκε επίθεση από πέτρες από αγνώστους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔴INFO RMC SPORT



Le bus parisien a été caillassé cette nuit dans le centre-ville de Bilbao devant l'hôtel où résidait le club. ► https://t.co/CYcNnWazg2 pic.twitter.com/WjEuy6FNzo— RMC Sport (@RMCsport) December 11, 2025

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πούλμαν να υποστεί εκταταμένες υλικές ζημιές και να έχει σπασμένα τζάμια. Έτσι, νοικιάστηκε νέο πούλμαν το οποίο μετέφερε την ομάδα στο αεροδρόμιο.