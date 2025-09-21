Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Μοιρασιά στο ντέρμπι αιωνίων

Ισόπαλο με τελικό σκορ 1-1 έληξε το ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αμφότερες ομάδες να ανεβάζουν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 48ο λεπτό με τον Ντέσερς, ενώ για τον Ολυμπιακό ισοφάρισε στο 92ο λεπτό ο Ελ Κααμπί.

Στην επανάληψη, ο Ντέσερς άνοιξε το σκορ μετά από λάθος του Κοστίνια (48′), αλλά με την είσοδο του Ποντένσε, ο Ολυμπιακός πίεσε και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Τελικά, ο Ελ Καμπί ισοφάρισε στο 92′, εκμεταλλευόμενος ασίστ του Ποντένσε, για το τελικό 1-1.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Ντραγκόφσκι στο τέρμα, Πάλμερ και Τουμπά στην άμυνα και Ντέσερς στην κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και Ελ Καμπί σέντερ φορ. Το πρώτο μέρος κύλησε με πολλές μονομαχίες, σκληρά μαρκαρίσματα και λίγες φάσεις, παρά την κατοχή 55% του Παναθηναϊκού.