Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» εξήγησαν τους λόγους ολισθηρότητας του χλοοτάπητα της Λεωφόρου

Μετά τα φαινόμενα ολισθηρότητας που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους δύο εντός έδρας αγώνες των «πράσινων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα κι αποφασιστικά, για να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα.

Όπως διευκρινίστηκε πρώτα απ’ όλα απ’ τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», η ολισθηρότητα στον χλοοτάπητα σχετίζεται με τις αυξημένες τιμές υγρασίας που επικράτησαν τις συγκεκριμένες βραδιές στο γήπεδο της Λεωφόρου, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκε ένα λεπτό στρώμα υγρασίας επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα. Δεν έχει καμία σχέση με το αποστραγγιστικό σύστημα, το οποίο αντικαταστάθηκε προ τριετίας με νέο υπερσύγχρονο.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν, περιλάμβαναν στοχευμένη απομάκρυνση της επιφανειακής στρώσης, αραίωση του πολύ πυκνού χλοοτάπητα για να «ανοίξει» η επιφάνεια και εφαρμογή ειδικής άμμου υψηλής ποιότητας, η οποία σταθεροποιεί το έδαφος και βελτιώνει άμεσα την πρόσφυση.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, η επιφάνεια βρίσκεται ήδη σε πολύ καλύτερη κατάσταση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επέλθει πλήρης οπτική αποκατάσταση.