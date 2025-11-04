Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους “πρασίνους” έως το 2027
DEBATER NEWSROOM

Ο Κώστας Σλούκας ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό για ακόμη ένα χρόνο (2027) μετά από συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Το “τριφύλλι” διατηρεί στις τάξης του τον αρχηγό του καθώς οι δύο πλευρές δεν χρειάστηκαν παραπάνω από ένα ραντεβού για να συμφωνήσουν στο νέο συμβόλαιο.

Τη φετινή σεζόν ο Σλούκας έχει 8,1 μέσο όρο πόντων και 5 ασίστ σε 8 αναμετρήσεις στη EuroLeague όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού στην αρχή της σεζόν.

