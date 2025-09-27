Παναθηναϊκός: Έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup – Η ειρωνική απάντηση των “ερυθρόλευκων”
Το "τριφύλλι" δεν κατέβηκε στην διοργάνωση λόγω του Τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"
Ο Παναθηναϊκός δεν συμμετείχε στο φετινό Super Cup λόγω των υποχρεώσεων του στο “Παύλος Γιαννακόπουλος” αλλά δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τροπαίου.
Οι Πράσινοι μέσω ανάρτησης στα social media, έκαναν tag τον Ολυμπιακό και ευχήθηκαν συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Super Cup, ποστάροντας μάλιστα μια φωτογραφία με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει το τρόπαιο.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στις κατακτήσεις Super Cup με 4, ενώ ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη με 1, μαζί με Προμηθέα και Άρη.
H ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά σχολίασε την συγκεκριμένη ανάρτηση: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί»!
