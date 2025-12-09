Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε του παίκτες ο Γιώργος Τζαβέλλας – “Να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας”

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα αποχαιρέτησε ο Γιώργος Τζαβέλλας τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην σημερινή προπόνηση των “πρασίνων” στο Κορωπί.

Μετά την έλευση του αθλητικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη και του τεχνικού διευθυντή, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο ρόλος του Τζαβέλλα συρρικνώθηκε και κάπως έτσι οι δυο πλευρές έφτασαν στο διαζύγιο, με τον ίδιο να ενημερώνεται για αυτή την απόφαση κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής 5/12.

Σήμερα (9/12), ο Γιώργος Τζαβέλλας ανέφερε προς τους παίκτες: “Σας ευχαριστώ πολύ, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία.

Σ’ αυτόν τον 1,5 χρόνο μου στην ομάδα χάρηκα ιδιαίτερα γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας, να αγαπάτε τις οικογένειές σας γιατί το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια κι έχετε βάρος στους ώμους σας και να προσέχετε τους εαυτούς σας”.