Νάπολι – Ολυμπιακός: «Όρμηξε» στον Ελ Κααμπί ο Κόντε – Πολύ ένταση στο φιλικό (Φωτογραφίες)
Δείτε τις εικόνες από τη στιγμή της έντασης
Πολύ ένταση υπήρξε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νάπολι την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ελ Κααμπί έκανε ένα μαρκάρισμα στον Ραχμάνι, με τον τεχνικό της Νάπολι Αντόνιο Κόντε να μπαίνει στο γήπεδο και να φωνάζει στους παίκτες του Ολυμπιακού
Δείτε τις εικόνες
