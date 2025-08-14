Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νάπολι – Ολυμπιακός: «Όρμηξε» στον Ελ Κααμπί ο Κόντε – Πολύ ένταση στο φιλικό (Φωτογραφίες)

Δείτε τις εικόνες από τη στιγμή της έντασης

Νάπολι – Ολυμπιακός: «Όρμηξε» στον Ελ Κααμπί ο Κόντε – Πολύ ένταση στο φιλικό (Φωτογραφίες)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Πολύ ένταση υπήρξε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νάπολι την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ελ Κααμπί έκανε ένα μαρκάρισμα στον Ραχμάνι, με τον τεχνικό της Νάπολι Αντόνιο Κόντε να μπαίνει στο γήπεδο και να φωνάζει στους παίκτες του Ολυμπιακού

Δείτε τις εικόνες

