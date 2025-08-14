Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Φιλική ήττα και συμπεράσματα για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δοκίμασε τις δυνάμεις του κόντρα στη Νάπολι και ηττήθηκε με 2-1 από τους Ιταλούς σε φιλικό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την ευκαιρία να δει κάποια καλά στοιχεία από τους Πειραιώτες αλλά και κάποια λάθη που υπήρξαν και αδυναμίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να δουλέψει ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Οι παίκτες της πρωταθλήτριας Ιταλίας προηγήθηκαν στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πολιτάνο για να κάνουν το 2-0 στο 53ο λεπτό με τον Λούκα.

O Ολυμπιακός μείωσε στο 90+1′ με τον Τσικίνιο να εκμεταλλεύεται τα λάθη στην άμυνα της Νάπολι και να γράφει το 2-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα.