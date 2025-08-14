Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Φιλική ήττα και συμπεράσματα για τους «ερυθρόλευκους»

Ένταση ανάμεσα στις δυο ομάδες

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Φιλική ήττα και συμπεράσματα για τους «ερυθρόλευκους»
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός δοκίμασε τις δυνάμεις του κόντρα στη Νάπολι και ηττήθηκε με 2-1 από τους Ιταλούς σε φιλικό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την ευκαιρία να δει κάποια καλά στοιχεία από τους Πειραιώτες αλλά και κάποια λάθη που υπήρξαν και αδυναμίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να δουλέψει ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες της πρωταθλήτριας Ιταλίας προηγήθηκαν στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πολιτάνο για να κάνουν το 2-0 στο 53ο λεπτό με τον Λούκα.

O Ολυμπιακός μείωσε στο 90+1′ με τον Τσικίνιο να εκμεταλλεύεται τα λάθη στην άμυνα της Νάπολι και να γράφει το 2-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ