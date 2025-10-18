Μεντιλίμπαρ: «Αν παίξουμε με την Μπαρτσελόνα όπως αγωνιστήκαμε στο πρώτο μέρος θα δεχτούμε οκτώ γκολ»

Καυστικό ήταν το σχόλιο του τεχνικού του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα, δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του λέγοντας «αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν οκτώ γκολ».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Καταφέραμε και βάλαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε κι άλλα γκολ, αλλά αν δούμε την εικόνα του παιχνιδιού ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Το παιχνίδι ήταν καλύτερο από την πλευρά του αντιπάλου παρόλο που εμείς κερδίζαμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ».

Για τον Μάνσα που έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα: «Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα, έχει παίξει και στο Κύπελλο. Ήταν ένα από όσα μπορούν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν καλός, στάθηκε καλά πλάι στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Από τα λίγα που μου άρεσαν σήμερα».

Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα: «Δεν γνωρίζω. Αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν οκτώ γκολ».