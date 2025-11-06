Μάλμε – Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Σουηδία όπου θα αντιμετωπίσει την Μάλμε για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αυτό θα είναι το ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο πάγκο των “πρασίνων” για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός θέλει θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να τονώσει τις ελπίδες πρόκρισής του στην επόμενη φάση του Europa League, μιας και έχει 3 βαθμούς και προέρχεται από δυο σερί ήττες.

Ο αγώνας των “πρασίνων” στη Σουηδία θα ξεκινήσει στις 19:45, θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 3 HD και το ΑΝΤ1.