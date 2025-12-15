Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για τους αγώνες του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου οι αγώνες
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, για τους αγώνες της Τετάρτης 17/12 του Παναθηναϊκου, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.
Συγκεκριμένα στις 16:00 το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Καβάλα με τον πρώτο διαιτητή να είναι ο Κόκκινος μαζί με τους Κομησοπούλου, Μηνούδης και Μπούτσικος. Στο VAR θα είναι ο Πουλικίδης.
Στις 18:00 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Ηρακλή με τον αγώνα να σφυρίζει οΚατσικογιάννης μαζι με τους Μπουξμπάουμ, Στάικος και Ανδριανός. Χωρίς την βοήθεια του VAR ο αγώνας παρότι οι ερυθρόλευκοι καλύπτουν τα διαιτητικά έξοδα.
Την αυλαία της αγωνιστικής θα κλείσει ο δικέφαλος του βορρά στις 20:00 που αγωνίζεται με την Μάρκο. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Μόσχου ενώ μαζί του θα είναι οι Τσολακίδης και Παγουρτζής. Στο VAR θα είναι οι Γιουματζίδη και Ευαγγέλου.
