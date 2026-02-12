Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Τον στόχο της παραμονής στην κορυφαία λίγκα του Nations League, τη League A, οριοθέτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων, που έφερε την Εθνική στον 2ο όμιλο με αντιπάλους την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας.

Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».