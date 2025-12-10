Γιάννης Αντετοκούνμπο προς τους συμπαίκτες του στους Μπακς: «Επικεντρωθείτε στο μπάσκετ και όχι στις φήμες για το μέλλον μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε κάποιους συμπαίκτες του «εντός των τειχών» με σκοπό να τους αποσπάσει από τις φήμες γύρω από το όνομά του και να τους θυμίσει να επικεντρωθούν στο μπάσκετ, σύμφωνα με τον πολύπειρο ρεπόρτερ του NBATV, Κρις Χέινς.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός ρεπόρτερ ο «Greek Freak» θέλησε να ηρεμήσει την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας μιας και οι φήμες περί αποχώρησής του από το Μιλγουόκι όλο και φουντώνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with some teammates to address rumors of his future. Message was to focus on basketball and not allow outside noise to distract team. More on The Association on @NBATV. pic.twitter.com/0pNB1PF83o— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 10, 2025

Προφανώς η σκέψη ότι ο συμπαίκτης τους σκέφτεται να αποχωρήσει προκάλεσε ένταση και άγχος για το υπόλοιπο της σεζόν, έτσι ο Γιάννης τους μίλησε με σκοπό να τους βάλει ξανά σε ανταγωνιστικό κλίμα και να τους υπενθυμίσει τους στόχους της ομάδας.

Ο Κρις Χέινς βάζει και αυτος το «λυθαράκι» του στο ρεπορτάζ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο με πολύ σημαντικές εσωτερικές πληροφορίες.

Αναλυτικά όσα είπε στο NBA TV:

Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα σε μερικούς από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Και ξέρετε, μου είπαν ότι το θέμα του ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επαναφέρει το παιχνίδι του στο σωστό επίπεδο, να βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει. Αλλά κατάλαβε και μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του. Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα»