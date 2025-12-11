Γιάννης Αντετοκούνμπο: Φουντώνουν οι φήμες για αποχώρηση από τους Μπακς – Αγόρασε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν

Φωτιά έβαλε η αποκάλυψη ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ακίνητο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης εν μέσω διαρκών φημών για το μέλλον του στο Μιλγούοκι.

Την ώρα που οι φήμες πληθαίνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να συναντηθεί με τους συμπαίκτες του κι ας βρίσκεται στα πιτς ξεκαθαρίζοντας πως σημασία έχει ότι βρίσκεται τώρα στους Μπακς και θέλει να βελτιώσει το παιχνίδι του, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον.

Ωστόσο, μία επενδυτική του κίνηση φούντωσε τα σενάρια που τον συνδέουν με την Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πολυώροφο κτήριο 26.902 τετραγωνικών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, έναντι 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων, με τιμή ανά τετραγωνικό που ανέρχεται 524 δολάρια.

Πρόκειται για ένα οκταόροφο κτίριο 28 διαμερισμάτων με τη συναλλαγή να αναφέρεται πως ολοκληρώθηκε συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου, Οι πωλητές είναι οι Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιγκ με το ακίνητο να έχει κατασκευαστεί το 2018. SALE

IMAGE: Giannis Antetokounmpo

DATE: 11/18/2025

ADDRESS: 111 Clarkson Avenue

MARKET: Prospect Lefferts Gardens, Brooklyn

ASSET TYPE: MultiFamily



BUYER: Giannis Antetokounmpo

SELLER: Seth Brown & Richard Ludwig



SALE PRICE: $14,098,000

SF: 26,902 ~ PPSF: $524



NOTE: Giannis… pic.twitter.com/58K8s7IHuK December 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA είχε αποκαλύψει τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη να γίνει trade μαζί με το παρασκήνιο γύρω από τους Νικς

Παράλληλα, πριν λίγο καιρό, ο Σαμς Σαράνια του ESPN, έδωσε λίγο καιρό πριν νέα διάσταση στην υπόθεση αναφέροντας ότι ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζήτησεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα και αν η καλύτερη επιλογή είναι ο 2 φορές MVP να συνεχίσει με τα «Ελάφια», ή να αναζητήσει αλλού στέγη.