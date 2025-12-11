Γιάννης Αντετοκούνμπο: Φουντώνουν οι φήμες για αποχώρηση από τους Μπακς – Αγόρασε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν
Πουλήθηκε έναντι 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων
Φωτιά έβαλε η αποκάλυψη ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ακίνητο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης εν μέσω διαρκών φημών για το μέλλον του στο Μιλγούοκι.
Την ώρα που οι φήμες πληθαίνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να συναντηθεί με τους συμπαίκτες του κι ας βρίσκεται στα πιτς ξεκαθαρίζοντας πως σημασία έχει ότι βρίσκεται τώρα στους Μπακς και θέλει να βελτιώσει το παιχνίδι του, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον.
Ωστόσο, μία επενδυτική του κίνηση φούντωσε τα σενάρια που τον συνδέουν με την Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πολυώροφο κτήριο 26.902 τετραγωνικών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, έναντι 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων, με τιμή ανά τετραγωνικό που ανέρχεται 524 δολάρια.
Πρόκειται για ένα οκταόροφο κτίριο 28 διαμερισμάτων με τη συναλλαγή να αναφέρεται πως ολοκληρώθηκε συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου, Οι πωλητές είναι οι Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιγκ με το ακίνητο να έχει κατασκευαστεί το 2018.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA είχε αποκαλύψει τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη να γίνει trade μαζί με το παρασκήνιο γύρω από τους Νικς
Παράλληλα, πριν λίγο καιρό, ο Σαμς Σαράνια του ESPN, έδωσε λίγο καιρό πριν νέα διάσταση στην υπόθεση αναφέροντας ότι ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζήτησεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα και αν η καλύτερη επιλογή είναι ο 2 φορές MVP να συνεχίσει με τα «Ελάφια», ή να αναζητήσει αλλού στέγη.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις