NBA: Ασταμάτητος Αντετοκούνμπο αλλά ήττα για τους Μπακς – Περίπατος για τους Ρόκετς του Ντουράντ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σχεδόν τα πάντα για να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς σε ακόμη μία νίκη απέναντι στους Σακραμέντο Κινγς όμως η προσπάθεια του δεν ήταν αρκετή καθώς το Σακραμέντο πήρε την νίκη με 133-135 υποχρεώνοντας τα “Ελάφια” στην 2η τους ήττα στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 26 πόντους με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς. Οι Ντε Ρόζαν, Λαβίν, Σρέντερ, Σαμπόνις και Γουέστμπρουκ ήταν εξαιρετικοί στον αγώνα με τους Μπακς και κατάφεραν να υποτάξουν το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς.

Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν περίπατο στη Βοστώνη, επικρατώντας εμφατικά των Μπόστον Σέλτικς με 128-101. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σκόραρε 26 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο Αλπερέν Σενγκούν φλέρταρε με το τριπλ-νταμπλ, σκοράροντας 16 πόντους, κατεβάζοντας 10 ριμπάουντ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Πίστονς – Μάβερικς 122-110

Χόρνετς – Τίμπεργουλβς 105-122

Γουίζαρντς – Μάτζικ 94-125

Πέισερς – Γουόριορς 114-109

Μπακς – Κινγκς 133-135

