EuroCup γυναικών: Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός 71-57 από την Μερσίν

Η εφετινή ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού στο EuroCup Γυναικών ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, καθώς ηττήθηκε και στη ρεβάνς από τη Μερσίν, αυτή τη φορά με 71-57 επί τουρκικού εδάφους.

Οι «πράσινες», που χρειάζονταν νίκη με διαφορά τουλάχιστον πέντε πόντων (είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα με 91-87) για να διεκδικήσουν την πρόκριση, παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικές για περίπου 25 λεπτά. Προηγήθηκαν στην εκκίνηση του αγώνα και έμειναν κοντά στο σκορ έως τα μέσα της τρίτης περιόδου (43-42), όμως στη συνέχεια υπέστησαν επιμέρους 15-4, με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει σε διψήφια επίπεδα (58-46) και να μην ανατραπεί μέχρι το φινάλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε η Φιτζέραλντ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Πρινς σημείωσε νταμπλ νταμπλ (12 πόντοι, 17 ριμπάουντ). Από την πλευρά της Μερσίν, κορυφαία ήταν η Κένεντι Μπερκ με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα της στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσουέκα, Ντραγκόγιεβιτς, Μένιστε

Οι συνθέσεις:

ΜΕΡΣΙΝ (Τζώρτζης Δικαιουλάκος): Κουρτουλμούς, Αμπάς 2, Ατάς, Γιουσκάιτε 11, Σβεντοράιτε 9, Άλεν 8, Γκισελσόντερ 12 (2), Μπερκ 20 (4), Ιαγκούποβα 9 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σελέν Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 24, Σταμολάμπρου 2, Γαλανόπουλος, Σπανού 8 (1), Κριμίλη 11 (1), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12