Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Πανδαισία τερμάτων με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτσι 

Άνετο ήταν το πέρασμα του Ολυμπιακού από την Σύρο όπου επικράτησε της τοπικής ομάδας Ελλάς Σύρου με 2-5 για την 4ης αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε μία ιστορική αναμέτρηση για τους γηπεδούχους στην πρώτη τους παρουσία σε αυτή τη φάση του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προσφέρει ουσία και θέαμα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιουσούφ Γιαζίτσι που είχε δύο γκολ και μία ασίστ για τους ερυθρόλευκους που έκαναν το 3×3 στον θεσμό.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, και από νωρίς άρχισε να απειλεί την Ελλάδα Σύρου. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 25′ με τον Γιαζιτσί και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 1-0 υπέρ των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός στην έναρξη του δεύτερου μέρους διπλασίασε τα τέρματά του στην αναμέτρηση. Ο Γιαζίτσι έκανε τη σέντρα για τον Ταρέμι και αυτός πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι για να νικήσει τον Γκίνη και να κάνει το 2-0. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου μετά από σέντρα από τα αριστερά.

Ο Γιαζίτσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, καθώς πέτυχε και δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση. Ο Τούρκος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Ελλάδας Σύρου και με εντυπωσιακό πλασέ έκανε το 3-1. Ο Βερνάρδος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, πρόλαβε την έξοδο του Μπότη και με υπέροχη λόμπα έκανε το 3-2.

Ο Ρόντινεϊ στο 84′ έκανε σέντρα ακριβείας για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ που κατάφερε να νικήσει τον Γκίνη για να κάνει το 4-2. Τέλος, ο Ελ Κααμπί με υπέροχο πλασέ με το αριστερό στις καθυστερήσεις του αγώνα «έγραψε» το τελικό 5-2.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Νάτσος (7΄ Γιάκος), Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Ντέιβιντ (62΄ Νίνο), Μπάμπης, Καλός (46΄ Κόλα), Βερνάρδος.

Ολυμπιακός: Μπότης, Κοστίνια (68΄ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάντσα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιασίτζι, Ταρέμι (68΄ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.