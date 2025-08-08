Ελλάδα – Σερβία: Με Μίτσιτς η αποστολή των Σέρβων στην Αθήνα
Δύο απουσίες για την ομάδα του Πέσιτς
Χωρίς τους Σμάιλαγκιτς και Τριφούνοβιτς αλλά με τον Βασίλιε Μίτσιτς ταξιδεύει η Σερβία στην Αθήνα για τον φιλικό αγώνα απέναντι στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket.
Βασίλιε Μίτσιτς, Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς ταλαιπωρούνταν από μικροτραυματισμούς, αλλά ο πρώτος συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά παιχνίδια με την Ελλάδα (9/8 στις 20:30) και την Κύπρο (10/8) ενόψει του Eurobasket 2025.
Να σημειωθεί ότι παρόν θα είναι και ο Νίκολα Γιόκιτς.
Η αποστολή της εθνικής Σερβίας:
Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις