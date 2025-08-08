Ελλάδα – Σερβία: Με Μίτσιτς η αποστολή των Σέρβων στην Αθήνα

Χωρίς τους Σμάιλαγκιτς και Τριφούνοβιτς αλλά με τον Βασίλιε Μίτσιτς ταξιδεύει η Σερβία στην Αθήνα για τον φιλικό αγώνα απέναντι στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket.

Βασίλιε Μίτσιτς, Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς ταλαιπωρούνταν από μικροτραυματισμούς, αλλά ο πρώτος συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά παιχνίδια με την Ελλάδα (9/8 στις 20:30) και την Κύπρο (10/8) ενόψει του Eurobasket 2025.

Να σημειωθεί ότι παρόν θα είναι και ο Νίκολα Γιόκιτς.

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας:

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.