Ασύλληπτη γκολάρα από τον Φορτούνη – Λύτρωσε την Αλ Καλίτζ
Αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης
Μια ασύλληπτη γκολάρα σημείωσε σε αγώνα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία το Σάββατο 14/2 ο Κώστας Φορτούνης.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας άσος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο φινάλε του αγώνα με την Αλ Ριάντ κάνοντας το 1-1 και δίνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.
Μάλιστα, πήρε το βραβείο του MVP μετά την αναμέτρηση, ενώ αυτό ήταν το 8ο γκολ που πετυχαίνει τη φετινή χρονιά.
