Ασύλληπτη γκολάρα από τον Φορτούνη – Λύτρωσε την Αλ Καλίτζ

Μια ασύλληπτη γκολάρα σημείωσε σε αγώνα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία το Σάββατο 14/2 ο Κώστας Φορτούνης.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας άσος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο φινάλε του αγώνα με την Αλ Ριάντ κάνοντας το 1-1 και δίνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ