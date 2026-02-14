Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Ασύλληπτη γκολάρα από τον Φορτούνη – Λύτρωσε την Αλ Καλίτζ

Αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης

Μια ασύλληπτη γκολάρα σημείωσε σε αγώνα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία το Σάββατο 14/2 ο Κώστας Φορτούνης.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας άσος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο φινάλε του αγώνα με την Αλ Ριάντ κάνοντας το 1-1 και δίνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Μάλιστα, πήρε το βραβείο του MVP μετά την αναμέτρηση, ενώ αυτό ήταν το 8ο γκολ που πετυχαίνει τη φετινή χρονιά.

