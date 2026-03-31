Αποτελέσματα ΝΒΑ: Εκπληκτικός Λεμπρόν Τζέιμς στην νίκη των Λέικερς επί των Γουίζαρντς – «Διαστημικός» Ουεμπανιάμα 41 πόντων οδηγεί τους Σπερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 120-101, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να καλύπτει άριστα το κενό του τιμωρημένου Λούκα Ντόντσιτς και να δίνει την 49η νίκη στην ομάδα του.

Ο «βασιλιάς» πέτυχε «triple double» με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ. Μένουν ακόμη 7 παιχνίδια και θέλουν να σφραγύσουν την 3η θέση στην Δυτική Περιφέρεια, με τους Νάγκετς να καραδοκούν.

Από πλευράς Γουίζαρντς ο Ρίλεϊ σκόραρε 20 πόντους όμως δεν ήταν αρκετοί για να σταματήσουν τον Λεμπρόν και την παρέα του. Οι Γουίζαρντς είναι από τις χειρότερες ομάδες την φετινή σεζόν, βρισκόμενη στην τελευταία θέση της Ανατολής με 58 ήττες και 17 νίκες.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν το κουνάνε από την 2η θέση της Δύσης, επικρατώντας των Σικάγο Μπούλς με 129-114 φτάνοντας τις 9 σερί νίκες. Στα τελευταία 30 παιχνίδια έχουν μόλις 4 ήττες! Ο Ουεμπανιάμα οδηγεί την ομάδα του σκοράροντας 41 πόντους ενώ συμπλήρωσε και 16 ριμπάουντ στην στατιστική του. Βρίσκεται πρώτος στον αγώνα του MVP και αν συνεχίσει έτσι σίγουρα θα το κατακτήσει.

