ΑΕΚ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί των φιλάθλων της Ένωσης μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού – «Κάηκαν» Συγγρού και Νέα Φιλαδέλφεια (βίντεο)

H AEK πήρε την πολυπόθητη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 0-1, βάζοντας πλώρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν μπορούσαν να κρύψουν την χαρά τους οι φίλοι της Ένωσης που έκαναν την «νύχτα μέρα».

Αρκετοί οπαδοί του δικεφάλου μαζεύτηκαν στην Λεωφόρο Συγγρού, περιμένοντας το πούλμαν της ομάδας, για να πανηγυρίσουν μία νίκη που τους έδωσε σημαντικό προβάδισμα στον «αγώνα» του τίτλου.

Καπνογόνα, συνθήματα και μια «κιτρινόμαυρη» λαοθάλασσα έκλεισαν την κυκλοφορία της Λεωφ. Συγγρού και όταν έφτασε το πούλμαν τη ομάδας πολλοί το ακολούθησαν προς την Νέα Φιλαδέλφεια, στο νέο «πάρτι» που θα λάμβανε χώρα.

Η νύχτα έγινε μέρα από τα καπνογόνα, με τους φίλους της Ένωσης να αποθεώνουν τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς. «Μεγάλη μέρα για την αξιοπρέπεια μας, τον μαχητισμό μας, το πάθος μας και την πίστη μας», είπε χαρακτηριστικά ο μεγαλοϊδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος.