Για κάποιους, ένα γλυκό είναι απλώς μια περιστασιακή απόλαυση, αλλά για ορισμένα ζώδια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθημερινή τους ευτυχία. Η “ανάγκη” τους για ζάχαρη συνδέεται άμεσα με την ψυχολογία τους, καθώς αναζητούν στη γεύση την επιβράβευση, την παρηγοριά ή την απόλυτη χαλάρωση μετά από μια δύσκολη ημέρα.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο Ταύρος είναι ο μεγαλύτερος λάτρης των αισθήσεων και η γεύση βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Δεν αναζητά απλώς κάτι γλυκό, αλλά την ποιότητα και την πλούσια υφή, θεωρώντας το επιδόρπιο ως το απαραίτητο κλείσιμο κάθε γεύματος.

Η σχέση του με τη ζάχαρη είναι σχεδόν μια ιεροτελεστία, καθώς ένα καλό γλυκό είναι για εκείνον ο απόλυτος τρόπος να κακομάθει τον εαυτό του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Για τον Καρκίνο, τα γλυκά είναι το «comfort food» που επουλώνει κάθε συναισθηματική αναταραχή. Η ζάχαρη λειτουργεί ως μια ζεστή αγκαλιά που του προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία όταν νιώθει ευάλωτος ή πιεσμένος.

Συνδέει συχνά τις γλυκές γεύσεις με αναμνήσεις και σπιτική φροντίδα, γεγονός που καθιστά την αποχή από αυτές σχεδόν ακατόρθωτη για την ψυχολογία του.

ΙΧΘΥΕΣ

Οι Ιχθύες καταφεύγουν στα γλυκά ως ένα μέσο απόδρασης από την πεζή πραγματικότητα και τις καθημερινές ευθύνες. Η αγάπη τους για τη ζάχαρη πηγάζει από την ανάγκη τους για άμεση ικανοποίηση και μια μικρή δόση «μαγείας» μέσα στη μέρα τους.

Μπορεί να χάσουν το μέτρο εύκολα, καθώς η γλυκιά γεύση τούς βοηθά να διατηρούν τη δημιουργική και ονειροπόλα διάθεσή τους.