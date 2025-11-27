Ζαχαριάδης για αφαίρεση Πολεοδομιών από τους Δήμους: «Άλλο ένα βήμα για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και λειτουργιών του κράτους»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, στο Χ έκανε μια ανάρτηση σχετικά την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους Δήμους.

«Άλλο ένα βήμα για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και λειτουργιών του κράτους στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης» αναφέρει στην ανάρτηση του ο κ. Ζαχαριάδης

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αφαίρεσε τις Πολεοδομίες από τους Δήμους.

Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης υπάγονται οι πολεοδομίες στο κράτος; Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου υπάγονται οι πολεοδομίες στο κράτος;

Άλλο ένα βήμα για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και λειτουργιών του κράτους στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης. Άλλο ένα πλήγμα στην αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλη μια βιαστική, αδιαφανής και χωρίς καμία διαβούλευση ενέργεια.

Ακόμα και «γαλάζιοι» αυτοδιοικητικοί που εκλέχθηκαν στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων διαφωνούν με την απόφαση αυτή.

Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Ένα συγκεντρωτικό και αντιαποκεντρωτικό κράτος.

Για να είμαστε ξεκάθαροι: Πολεοδομίες στα χέρια του κεντρικού κράτους σημαίνει και σχεδιασμός στα χέρια του κεντρικού κράτος, σημαίνει απόσταση από την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι πολεοδομίες θα επιστρέψουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μόλις αναχωρήσουν από το Μέγαρο Μαξίμου οι σημερινοί ένοικοι του και οι ομοϊδεάτες τους.