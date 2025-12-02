Τσουκαλάς: «Η ζημιά που έχει κάνει η πολιτική της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα, τον έχει οδηγήσει στην καταστροφή»

«Η ζημιά που έχει κάνει η πολιτική της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα τον έχει οδηγήσει στην καταστροφή. Εδώ δεν μιλάμε για αυτοματισμό. Εδώ τους κλείνουν τα σπίτια», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε «εύλογα» τα αιτήματα των αγροτών και το δίλημμα για το αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων ως «ψευτοδίλημμα». «Εσείς μας ρωτάτε για τους κλειστούς δρόμους, ενώ εμάς μας νοιάζουν τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν κλείσει με την πολιτική της κυβέρνησης», τόνισε, προσθέτοντας πως «όταν αντί για το 70% της προκαταβολής τους δίνεις το 44%, τότε είσαι ανακόλουθος». «Η βασική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 830 εκατομμυρίων. Το 70% είναι 580 και οι αγρότες έλαβαν μόλις 363 εκατομμύρια. Οι αγρότες βρίσκονται στην χρεοκοπία και δεν θα μείνει εκεί αυτή η κατάσταση. Όταν έχουμε μειωμένη παραγωγή θα υπάρξει άμεσος επηρεασμός των τιμών στα ράφια», είπε. Σχολίασε ότι «αυτή την στιγμή αυτοί που οργανώνουν τα μπλόκα είναι οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Αυτή τα οργάνωσαν με την πολιτική τους. Χρεοκόπησαν τους αγρότες και τους δέρνουν». «Επτά χρόνια τώρα η χρεοκοπία τους πρωτογενούς τομέα γράφει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «πέντε χρόνια τώρα διασπαθίστηκε το δημόσιο χρήμα με ευθύνη της κυβέρνησης» και ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι το μεγάλο πάρτι, το μεγάλο πανηγύρι έγινε επί Νέας Δημοκρατίας».

Ο εκπρόσωπος του κόμματος εκτίμησε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα». «Έχουμε δει μεγαλύτερες ανατροπές από αυτή που διεκδικούμε», είπε, υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός ιδεολογικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στην κυβέρνηση». Τόνισε ότι «για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες, για να μην διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας, για να μην έχουμε καθηλωμένους μισθούς, για να μην έχουμε ανισότητες και αυτό τον ασθενικό ρυθμό ανάπτυξης χρειάζεται η πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ». Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «ο προϋπολογισμός λέει ότι το 2029 θα έχουμε 1,2% ανάπτυξη» και ότι «οι επενδύσεις από 4% θα πάνε στο 0,9%», για να σημειώσει ότι «αυτό πρέπει να το προλάβουμε» και πως «όσο μένει η Νέα Δημοκρατία, κάνει ζημιά στη χώρα». Ανέφερε ότι «τα ερωτήματα που θα πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος πώς θέλει να απαντηθούν στις εκλογές είναι αν θέλει ανάπτυξη, αν θέλει προστασία πρώτης κατοικίας, αν θέλει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν θέλει καλύτερους μισθούς, αν θέλει καλύτερες συντάξεις, αν θέλει μια συμπεριληπτική ανάπτυξη, αν θέλει περιφερειακή ανάπτυξη και αν θέλει να σταματήσει η ερήμωση της περιφέρειας».