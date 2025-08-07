Θάνος Πλεύρης: Αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής – Μείωση ροών και ποινές για παράνομη είσοδο

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο ERTNews για τις βασικές προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου που ενισχύει τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται «ευπρόσδεκτη χώρα» για παράνομους μετανάστες και υπογράμμισε την ανάγκη ελέγχου και νομιμότητας στη διαδικασία εισόδου.

Όσον αφορά την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι το νησί είναι τώρα «άδειο» από παράνομους μετανάστες, καθώς όσοι είχαν εισέλθει παράνομα μεταφέρθηκαν σε κλειστές δομές ή φυλακές. Παρουσίασε αριθμούς, αναφέροντας ότι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, αλλά με την εφαρμογή της τροπολογίας για αναστολή ασύλου και υποχρεωτική κράτηση, οι ροές μειώθηκαν σε λιγότερες από 900 σε έναν μήνα.

Η πολιτική αυτή, είπε, απέδωσε θετικά λόγω της διπλωματικής πίεσης προς τη Λιβύη και του μηνύματος ότι η Ελλάδα δεν χορηγεί άσυλο για το επόμενο τρίμηνο. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι κυκλώματα προωθούσαν μέσω SMS την Κρήτη ως ασφαλή και φιλική περιοχή, κάτι που εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που προβλέπει ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών χωρίς αναστολή για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Όπως τόνισε, η ποινή δεν θα μπορεί να εξαγοραστεί, και η μόνη εναλλακτική είναι η επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η αποτροπή όσων εισέρχονται για οικονομικούς λόγους χωρίς προσφυγικό προφίλ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το 60% των αφίξεων από τη Λιβύη είναι άνδρες ηλικίας 18-30 ετών, αναρωτώμενος εάν μόνο αυτοί κινδυνεύουν στον πλανήτη.