Τα Πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων: Από τα “ρετιρέ” μέχρι τους χαμηλόμισθους – Ποιοι ξεχωρίζουν και γιατί

Αίσθηση προκαλούν τα «πόθεν έσχες» πολιτικών, εντός κι εκτός της χώρας.

Από τα πλουσιότερα πολιτικά πρόσωπα συγκαταλέγεται ο πρώην πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, αν και βρίσκεται εκτός της Βουλής.

Με περιουσία που και ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, δήλωσε για το 2023 εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ διατηρεί επενδύσεις σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια αξίας μεγαλύτερης των 3,5 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ύψος καταθέσεων εμφανίζει η Έλενα Ακρίτα, με ποσά που ανέρχονται σε 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 βρετανικές λίρες. Συνολικά δηλώνει 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δύο διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα εισοδήματά της δεν είναι ανάλογα υψηλά, καθώς η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε για το 2023 εισοδήματα ύψους 185.000 και το 2022 ύψους 133.269.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, τέως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανήκει επίσης στους ευκατάστους της αριστεράς.

Σε 1.456.080,98 ευρώ αποτιμάται το χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων του, ενώ για το έτος 2023 τα εισοδήματα του από μισθωτές, υπηρεσίες, ενοίκια, ακίνητα, μερίσματα, τόκους κλπ, ανέρχονται στα 295.693,55 ευρώ.

Το 1 εκατομμύριο ευρώ ξεπερνούν οι καταθέσεις του σε ελληνικές και βελγικές τράπεζες, με συνδικαιούχους είτε τη σύζυγό του είτε τα παιδιά του.

Τα ευκατάστατα μέλη της κυβέρνησης

Πλήθος τα ευκατάστατα μέλη της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στα τελευταία «πόθεν έσχες». Μεταξύ αυτών, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δηλώνει καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123,66 δολαρίων, ενώ διαθέτει και μετοχές/ομόλογα αξίας 231.468 ευρώ. Το όριο του ενός εκατομμυρίου σε καταθέσεις ξεπερνά και ο Κώστας Τσιάρας, με αποταμιεύσεις που φτάνουν τις 1.147.000 ευρώ. Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, δηλώνει εισοδήματα ύψους 614.884 ευρώ. Υψηλές καταθέσεις εμφανίζει και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με τραπεζικά υπόλοιπα που ανέρχονται σε 1.254.681 ευρώ.

Ο Παύλος Σαράκης είναι ο πλουσιότερος από τους 300

Ως ο πλουσιότερος της Βουλής καταγράφεται ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής και πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης, Παύλος Σαράκης. Ο δικηγόρος στο επάγγελμα δήλωσε για το 2023 εισόδημα συνολικού ύψους 18.602.652 ευρώ, εκ των οποίων τα 18.442.402 ευρώ προέρχονται από την αμοιβή του στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis, στην οποία εκπροσώπησε τους προστατευόμενους μάρτυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο οι καταθέσεις του δεν είναι ανάλογα υψηλές, καθώς δηλώνει περίπου 50.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει δύο θυρίδες σε Εθνική Τράπεζα και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Γερουλάνος ψηλά από τους «πράσινους»

Ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε για το 2023 εισόδημα που ανέρχεται σε 1.254.737 ευρώ, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες ατομικές απολαβές. Δεν εντυπωσίασε το εισόδημα του Νίκου Ανδρουλάκη, οι καταθέσεις του ωστόσο ανέρχονται σε 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Οι «φτωχοί του Κοινοβουλίου

Ο Δημήτρης Νάτσιος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι οι “φτωχότεροι” πολιτικοί με λιγοστά χρήματα στην τράπεζα. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε 3.000 ευρώ εισόδημα και 4.760 ευρώ σε καταθέσεις.

Ο προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες» και νυν ανεξάρτητος Μιχαήλ Γιαυγωτάκης προκάλεσε εντύπωση με το μηδενικό εισόδημα που δήλωσε. Το 2022, πριν εκλεγεί βουλευτής, δήλωνε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις μόλις 23 ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, οπότε και μπήκε στη Βουλή, δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

Ο Μανόλης Χνάρης από την πράσινη παράταξη, πριν μπει στο Κοινοβούλιο δήλωνε εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ σε καταθέσεις. Το 2023 ήταν πολύ πιο αποδοτικό οικονομικά, με το εισόδημά του να φτάνει τις 49.297 ευρώ. Από ακίνητα, διαθέτει μία μονοκατοικία και ένα οικόπεδο στο Ρέθυμνο, καλλιέργειες και βοσκοτόπια στην περιοχή.