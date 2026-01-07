ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Κούφια» λόγια και «ανέξοδες» υποσχέσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας

«Κούφια λόγια και ανέξοδες υποσχέσεις» χαρακτηρίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης, από τέσσερις υπουργούς της, ως απάντηση στα αιτήματα των αγροτών των μπλόκων. Προσθέτει ότι αποτελούν «συνονθύλευμα αναμασήματος προηγούμενων προτάσεων, δήλωσης προθέσεων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας» και εξηγεί:

«- Καμία δέσμευση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, βασικό αίτημα των αγροτών που πλήττονται πολλαπλώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Καμία επιστημονική δέσμευση για εμβολιασμούς του ζωικού κεφαλαίου.

– Για την αναδιανομή αδιάθετων πόρων της Βασικής Ενίσχυσης, προκειμένου αυτή να καταστεί εφικτή, απαιτείται, καταρχάς, ο γραμμικός επαναϋπολογισμός των δικαιωμάτων των δικαιούχων, ανά Αγρονομική Περιφέρεια.

– Η εξαγγελθείσα μείωση της σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ απέχει από αυτό που ζητούν οι αγρότες, όταν μάλιστα η εφαρμογή της προϋποθέτει την μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους αγρότες μας.

– Για τον ΕΛΓΑ, δεν δίνεται ουσιαστική απάντηση στο βασικό πρόβλημά του, που είναι η ρευστότητα του Οργανισμού, μέσω της επαρκούς κρατικής χρηματοδότησής του και βέβαια δεν υπάρχει σαφής δέσμευση και «οδικός χάρης» για την ουσιαστική αλλαγή του Κανονισμού του, που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κλιματικής κρίσης.

– Για το σύστημα ιχνηλασιμότητας και αυθεντικότητας των ελληνικών προϊόντων, δεν είναι σαφές, πως αυτή μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά, όταν έχουν απαξιωθεί πλήρως οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

– Για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία», η υλοποίησή της παραπέμπεται από την 1η Νοεμβρίου 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 και βέβαια απέχει παρασάγγας από το αίτημα για την κατάργηση του φόρου στα αγροτικά καύσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, αυτή αφορά, κατά κύριο λόγο, μέτρα και δράσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ, που για διάφορους λόγους και με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, δεν είχαν “περπατήσει” μέχρι σήμερα.».

Συμπυκνώνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Κοντολογίς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έδωσε, για ακόμα μια φορά, επαρκείς απαντήσεις και λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα της μείωσης του κόστους παραγωγής και της φορολογικής ανακούφισης των αγροτών, την ίδια στιγμή που “κρύβεται” για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, οι συνέπειες της οποίας αποτελούν ένα από τα σημεία αιχμής των αιτημάτων των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι λοιπόν, σαφές ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας μας και την πλήρη εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου. Και η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση, όσο το δυνατόν συντομότερα, για το καλό των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, για το καλό του ελληνικού λαού».