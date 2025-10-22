ΣΥΡΙΖΑ: “Μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης”

“Μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης” είπε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ 100.3″.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη ο κ. Δένδιας, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στην συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία της ασφάλειας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό».

Στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων η δήλωση αυτή σχολιάστηκε ως διαφορετική από την κυβερνητική γραμμή.