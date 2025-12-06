ΣΥΡΙΖΑ: Η ακραία επιχείρηση καταστολής στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου δείχνει φόβο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του το βράδυ του Σαββάτου 6/12.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά:

Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.

Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία.

Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλ. Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο.