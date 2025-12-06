Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ακραία επιχείρηση καταστολής στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου δείχνει φόβο

Σφοδρή επίθεση σε κυβέρνηση και Κυριάκο Μητσοτάκη

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του το βράδυ του Σαββάτου 6/12.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά:

Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.

Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία.

Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλ. Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο.

