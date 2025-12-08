ΣΥΡΙΖΑ: “Φρέσκο γαλάζιο σκάνδαλο αναδύεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης”

«Αμείλικτες και οι σημερινές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του TVXS και της Εφημερίδας των Συντακτών, για το “φρέσκο” γαλάζιο σκάνδαλο που αναδύεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει, «μετά από όσα γράφτηκαν για τη σίτιση φοιτητών την εποχή των lockdown, με κλειστές τις φοιτητικές εστίες, επί προεδρίας του Κώστα Δέρβου, πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ, από την εταιρεία φιλικής ιδιοκτησίας, “Sparta Deli EE”, νέα στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες παρουσιάζουν τον φορέα του Δημοσίου να στηρίζει εξακολουθητικά στελέχη της ΝΔ, που “συμπτωματικά” γνωρίζονται ή είναι συγγενείς».

«Η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει έναν γαλάζιο “ιστό αράχνης” γύρω από το ίδρυμα, με αμφισβητήσιμες απευθείας αναθέσεις, προβληματικές διαγωνιστικές διαδικασίες, φίλους, γνωστούς, συγγενείς και πάνω απ’ όλα ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση, που ισχυρίζονται ότι έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως «σε μία από αυτές τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για παράδειγμα, έλαβαν μέρος οι εταιρείες Be Known και Amazing Youth που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, τον Χρ. Τρέβλα, μέλος της ΚΕ της ΟΝΝΕΔ και η εταιρεία του βουλευτή, σήμερα, της ΝΔ, Γ. Βρεττάκου, Value Solutions». «Όλες της “γαλάζιας” οικογένειας», σχολιάζει και προσθέτει: «την ίδια περίοδο, συγγενής πρώτου βαθμού, ο αδελφός του βουλευτή της ΝΔ, εμφανίζεται να εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει έργα για τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά κι αυτό συμπτωματικό ήταν. Όπως ενδεχομένως συμπτωματικό ήταν ότι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του ίδιου βουλευτή, καθώς και στενός προσωπικός του φίλος και στέλεχος της ΟΝΕΕΔ εργάζονταν στον ίδιο φορέα, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

«Η Δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί για το θέμα της σίτισης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει ερωτήσεις και στην Ευρωβουλή, καθώς εμπλέκονται κοινοτικά κονδύλια και στην ελληνική Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι “η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης είναι απαραίτητη για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την εμπέδωση της διαφάνειας και τη διασφάλιση χρηστής διοίκησης σε έναν φορέα με κρίσιμο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο”», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τα ερωτήματα είναι πολλά, αλλά η ουσία είναι ίδια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το μέγαρο Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, ιδιαίτεροι, κομματάρχες, κουμπάροι, “Φραπέδες” και “Χασάπηδες”, συναποτελούν ένα αποκρουστικό πολιτικό και οικονομικό καθεστώς, που συντηρεί δεκάδες μικρά και μεγάλα σκάνδαλα παντός τύπου. Μαζί με τις αλλεπάλληλες συγκαλύψεις αντιδημοκρατικών πρακτικών και ευθυνών και σε συνδυασμό με μια βαθιά αντικοινωνική πολιτική, το συμπέρασμα είναι ένα: αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και μια προοδευτική διακυβέρνηση να αναλάβει να επουλώσει τις πληγές που έχει ανοίξει», καταλήγει η ανακοίνωση.