Συνάντηση Κακλαμάνη με εκπροσώπους Πολυτέκνων – “Περισσότερα παιδιά, χαρούμενη ζωή, ισχυρότερη Ελλάδα”

Στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο αναγνωρίζεται ως «μείζον εθνικό ζήτημα», επικεντρώθηκε η συνάντηση που είχε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, υποδεχόμενος τα μέλη της Συνομοσπονδίας, «έδωσε το στίγμα» των προθέσεων του Κοινοβουλίου, δηλώνοντας: «Η Βουλή των Ελλήνων θεωρεί, μαζί με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, το δημογραφικό ως το δεύτερο τεράστιο εθνικό πρόβλημα της πατρίδας μας. Υπό την έννοια αυτή, έχουμε την ηθική υποχρέωση να συμπαραστεκόμαστε στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων σε κάθε δίκαιο αίτημά της».

Ο κ. Κακλαμάνης, αφού άκουσε με προσοχή τις θέσεις και αιτήματα της Συνομοσπονδίας, οι οποίες συνοψίζονται στο μήνυμα «περισσότερα παιδιά, χαρούμενη ζωή, ισχυρότερη Ελλάδα», προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις για την έμπρακτη στήριξη του θεσμού της οικογένειας από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε για τη θεσμοθέτηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους πολυτέκνους μέσα από τον επόμενο Προϋπολογισμό, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Στόχος είναι να μην έχετε την υποχρέωση να το ζητάτε από τον εκάστοτε Πρόεδρο, αλλά να κατοχυρωθεί θεσμικά, ώστε να νιώθετε κι εσείς μεγαλύτερη αξιοπρέπεια στα αιτήματά σας».

Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΑΣΠΕ για την επικείμενη διοργάνωση ημερίδας με θέμα το δημογραφικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου στον χώρο του πρώην Καπνεργοστασίου, με τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας. Επιπλέον, επιβεβαίωσε την πρόθεση για την επανασύσταση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΑΣΠΕ, Θωμάς Γιαννιώτης, ευχαρίστησε τον κ. Κακλαμάνη για την πρωτοβουλία και τόνισε: «Το δημογραφικό, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα της χώρας και χαρήκαμε πάρα πολύ που ακούσαμε ότι ήδη προωθείται η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το Δημογραφικό». Επιπλέον, προσέθεσε ότι «αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η οικογένεια είναι πληρότητα, είναι ικανοποίηση, είναι χαρά και οπωσδήποτε είναι δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού που λείπει πάρα πολύ στη χώρα.»

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Βουλής ευχήθηκε στα μέλη της ΑΣΠΕ καλές γιορτές και υγεία στις πολυπληθείς οικογένειές τους.

Τον Θωμά Γιαννιώτη πλαισίωναν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας: ο αντιπρόεδρος, Δρ. Δημήτριος Σταμούλης, ο διευθυντής Χαράλαμπος Παύλος, η γενική γραμματέας Δήμητρα-Ινές Αγγελή και ο αναπληρωτής ταμίας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Μαυρίκος.