Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι 11 της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Αναβρασμός στην ΚΟ για το ασυμβίβαστο υπουργού–βουλευτή

Με διαδικασίες εξπρές ολοκληρώνεται σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 το πρώτο στάδιο διαχείρισης από την κυβέρνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ.

Η πλειοψηφία των 11 “γαλάζιων” βουλευτών θα καταθέτει σύμφωνα με πληροφορίες υπόμνημα στην Επιτροπή, ενώη τελική απόφαση στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ληφθεί μετά την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή μετά τις 20 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ είναι βαρύ, με πολλούς βουλευτές να ζητούν η άρση να μην είναι οριζόντια και να υπάρχει διαχωρισμός των περιπτώσεων.

Πάντως, η κυβέρνηση που επί της αρχής λέει “ναι” στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της, αποφάσισε τα μέλη της ΝΔ να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων άδεια άσκησης ποινικής δίωξης:

-για τις τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος πράξεις:

1) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α’, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα,

2) της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή (άρθρο 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 386Α παρ. 1 και 3 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και

3) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 252 παρ. 1, 3 και 5 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 3 Ν.4689/2020) εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου,

-καθώς και για τις τιμωρούμενες σε βαθμό πλημμελήματος πράξεις:

4) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 1 α ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, Κωνσταντίνου Τσιάρα του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Σκρέκα του Θεοδώρου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, Δημητρίου Βαρτζόπουλου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου Βασιλειάδη του Νικολάου, Μαξίμου Σενετάκη του Γεωργίου, Χρήστου Μπουκώρου του Γεωργίου και Θεόφιλου Λεονταρίδη του Χρήστου, ώστε να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός των άλλων και ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα πρόσωπα των ανωτέρω βουλευτών (π.χ. κλήτευση για παροχή εξηγήσεων).

Η πρόταση Μητσοτάκη και η γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Υπενθυμίζεται ότι χθες Μεγάλη Δευτέρα 6/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό μήνυμα που απηύθυνε μεταξύ άλλων ζήτησε από τους Ευρωπαίους Eισαγγελείς, μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προχωρήσουν ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθούν αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσουν διώξεις.

“Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για βουλευτές μας, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι “από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα. Ένα, όμως, είναι βέβαιο: κανείς από τους βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος”.

Μάλιστα, εισηγήθηκε την καθιέρωση ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, με στόχο να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές του 2027.

“Θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση του πρωθυπουργού, που κινείται στη γραμμή του γαλλικού μοντέλου προκάλεσε αντιδράσεις και γκρίνια στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως η πρόταση θα παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ, στα μέσα Μαΐου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα τεθεί για συζήτηση και πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών «για να μην έχουμε ταυτόχρονα 300 βουλευτικά γραφεία συν τα γραφεία των υπουργών, που θα είναι εκ νέου υποψήφιοι».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha αποτύπωσε τη φθορά που έχει ήδη προκαλέσει στην κυβέρνηση η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη μέτρηση, η NΔ έχει χάσει 1,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας και στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων φθάνει στο 23,8%. Αντίθετα κέρδη 1,2% καταγράφει το ΠΑΣΟΚ.