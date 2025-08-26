Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη (26/08) τη Θεσσαλονίκη.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του είναι το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του Μετρό, στην Πυλαία, ενώ θα επιθεωρήσει και τα έργα του Μέσου.

Ακολούθως, θα έχει συνεργασία με τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Το απόγευμα, ο Κ. Χατζηδάκης θα έχει συνάντηση με τους δημάρχους Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια αντίστοιχης συνάντησης που είχε με τους αυτοδιοικητικούς της Δυτικής Μακεδονίας.

Την Πέμπτη, τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα είναι παρών στις συναντήσεις που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, με τους φορείς της πόλης.