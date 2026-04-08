Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα social media: “Φρένο” στην χρήση τους από παιδιά 15 ετών και κάτω

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σήμερα (8/4) σε ανακοινώσεις μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο θα περιορίζει την πρόσβαση μαθητών έως και την τρίτη Γυμνασίου σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ρύθμιση θα αφορά υπηρεσίες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση

Βασικό ζήτημα για την εφαρμογή των μέτρων θα είναι η ορθή ταυτοποίηση της ηλικίας των ανηλίκων. Οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα εργαλεία τους προκειμένου να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εφαρμογών γονικού ελέγχου, όπως το Kids Wallet, ως πρόσθετου μηχανισμού επιβεβαίωσης ηλικίας. Η προετοιμασία της ρύθμισης πραγματοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκτίμηση για ευρεία κοινωνική αποδοχή

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια διεθνή συζήτηση σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των παιδιών.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή το προσεχές διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζει σαφείς κανόνες για την ψηφιακή παρουσία των ανηλίκων.