Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Ποια θέματα θα βρεθούν στην ατζέντα

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθεί σήμερα Τετάρτη στις 10:00 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για το πρώτο τους τετ α τετ σε ελληνικό έδαφος, με την πρώτη τους συνάντηση γνωριμίας να γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και η επιλογή αυτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με φόντο τα ενεργειακά.

Στην ατζέντα της συνάντησης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα βρεθούν ψηλά τα θέματα που αφορούν στον ενεργειακό τομέα, με φόντο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή (6-7/11), η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενεργειακού ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας.

Εκεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρώτη επίσημη παρέμβαση της κυρίας Γκιλφόιλ. Το ίδιο και η παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, οι οποίοι θα γίνουν επίσης δεκτοί στις 6 το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.