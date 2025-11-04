Γκίλφοϊλ: Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού

Στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στάθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή της στα social media την Τρίτη 4/11 «ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

It was a profound honor to present my credentials to @PresidencyGR Konstantinos Tassoulas. I’m deeply honored to serve as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic and to be our Nation's first female Ambassador to Greece. I look forward to working with our Greek Allies to advance… pic.twitter.com/hT8Q8WHk4A— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 4, 2025

Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».