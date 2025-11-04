Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού

Τι ανέφερε σε ανάρτησή της

Γκίλφοϊλ: Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στάθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή της στα social media την Τρίτη 4/11 «ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κράταγε για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά τη νίκη αλλά δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η Αϊντχόφεν πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) για την League Phase του Champions League. Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με […]