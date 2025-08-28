Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σύγχυση και Λάθη σε Οικονομικά Ζητήματα

Αναπάντητα ερωτήματα για τη δημοσιονομική πολιτική και τη σύγκριση ΑΕΠ-πληθωρισμού

ΠΑΣΟΚ: Σύγχυση και Λάθη σε Οικονομικά Ζητήματα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει κατανοήσει σωστά τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με οικονομικά ζητήματα. Οι επικρίσεις περιλαμβάνουν:

  1. Δημοσιονομικό Κόστος: Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η Κομισιόν υπολογίζει το μικτό δημοσιονομικό κόστος, κάτι που αγνοεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστήριζε το αντίθετο.
  2. ΑΕΠ και Πληθωρισμός: Η σύγκριση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό θεωρείται λαθροχειρία, αφού το πραγματικό ΑΕΠ αφαιρεί ήδη τον πληθωρισμό.
  3. Φορολογικά Έσοδα: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην κατανοεί πως τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξηθούν με μειωμένους φόρους.

Η συνεχής επιμονή του ΠΑΣΟΚ σε λάθη δείχνει αδυναμία κατανόησης βασικών αρχών οικονομίας και εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια της ηγεσίας του.

