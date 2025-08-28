ΠΑΣΟΚ: Σύγχυση και Λάθη σε Οικονομικά Ζητήματα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει κατανοήσει σωστά τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με οικονομικά ζητήματα. Οι επικρίσεις περιλαμβάνουν:

Δημοσιονομικό Κόστος: Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η Κομισιόν υπολογίζει το μικτό δημοσιονομικό κόστος, κάτι που αγνοεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστήριζε το αντίθετο. ΑΕΠ και Πληθωρισμός: Η σύγκριση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό θεωρείται λαθροχειρία, αφού το πραγματικό ΑΕΠ αφαιρεί ήδη τον πληθωρισμό. Φορολογικά Έσοδα: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην κατανοεί πως τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξηθούν με μειωμένους φόρους.

Η συνεχής επιμονή του ΠΑΣΟΚ σε λάθη δείχνει αδυναμία κατανόησης βασικών αρχών οικονομίας και εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια της ηγεσίας του.