ΠΑΣΟΚ: “Οι δηλώσεις Σαλάτα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο του κ. Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ”

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας, στη χθεσινή του συνέντευξη στο Kontra δήλωσε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, του είπε πως “δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να έχει κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” και πως “δεν γνωρίζει πράγματα που γνωρίζει αυτός“».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει πως «το γεγονός ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ισχυριζόταν στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι γνωρίζει καλύτερα από αυτόν τα δεδομένα του Οργανισμού, πέραν του ότι είναι βαθιά προβληματικό και ενδεικτικό της παθογένειας, καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του κ. Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατόπιν αυτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει καθυστερήσεις» και ότι «οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή».