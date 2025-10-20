Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την ανακαίνιση του Ωνάσειου και τη δημιουργία νέου μεταμοσχευτικού κέντρου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 13:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.