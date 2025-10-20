Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την ανακαίνιση του Ωνάσειου και τη δημιουργία νέου μεταμοσχευτικού κέντρου
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο, Τρίτη (21/10)
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 13:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.
Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις