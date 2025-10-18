Μητσοτάκης από τα Μελίσσια: Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το νέο, σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης, έναν χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2024 που είχε αφήσει το κτίριο κατεστραμμένο.

«Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται. Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται. Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» δήλωσε.

«Αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαμένο πριν από ένα χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στη Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε».

Το έργο αποκατάστασης ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, προσφέροντας στους κατοίκους και τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής έναν ασφαλή και πλήρως εξοπλισμένο χώρο για άθληση. Την πλήρη αποκατάσταση του γυμναστηρίου ανέλαβε η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στα Μελίσσια

«Δήμαρχέ μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αισθάνομαι ότι γυρίζω σπίτι μου και χαίρομαι που βλέπω πολλούς παλιούς και καλούς φίλους, αγωνιστές της παράταξής μας, προσωπικούς μου φίλους, αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, σας βλέπω χαμογελαστούς, ορεξάτους, ενθουσιασμένους. Σκεφτείτε αν έχουμε τόσο κόσμο τώρα, τι θα γίνει στις εκλογές του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχα την ευκαιρία, πριν έρθω να σας πω λίγα λόγια, να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται. Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δεντράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει.

Αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαμένο πριν από έναν χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη, το οποίο, μέσα από μία ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο απ’ ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες.

Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας σταθερό και ασφαλές και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε κάθε μέρα, με σκληρή δουλειά, στρέφοντας το βλέμμα μας στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και προσπαθούμε κάθε μέρα να σκεφτούμε μέτρα στήριξης των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης: παραπάνω από 2.000 κωδικοί στους οποίους οι πολίτες θα δουν μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είναι μία μόνο παρέμβαση από τις πολλές που κάνουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι σας ακούμε, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματά σας και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρατήστε τη φράση «στο μέτρο των δυνατοτήτων μας». Η ελληνική οικονομία πηγαίνει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων, όταν οι πιο πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να αυξάνουν φόρους και να κόβουν επιδόματα.

Αυτό μπορέσαμε και το πετύχαμε μέσα από μια πολύ συστηματική και σκληρή δουλειά. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας. Σήμερα η ελληνική οικονομία επιτέλους πατάει καλά στα πόδια της και η Ελλάδα έχει σταματήσει να είναι το «μαύρο πρόβατο» στην Ευρώπη.

Πολλοί, μάλιστα, μας αναφέρουν και ως παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο με τον οποίο πετύχαμε να «μαζέψουμε» τα δημόσια οικονομικά αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να αυξήσουμε τους μισθούς.

Και αυτή είναι η πολιτική, φίλες και φίλοι, της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η πολιτική της λελογισμένης δημοσιονομικής συμμόρφωσης με τους κανόνες τους οποίους εμείς οι ίδιοι πρέπει να επιβάλουμε στους εαυτούς μας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το φάσμα της χρεοκοπίας. Αυτό είναι μια δέσμευση προσωπική την οποία έχω αναλάβει.

Γι’ αυτό και να ξέρετε ότι κάθε φορά που κάποιοι θα ζητούν περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε, η δική μας η απάντηση θα είναι: εμείς στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι λίγα. Και οι πολίτες ακόμα δεν το έχουν δει.

Όπως και οι δικοί σας προϋπολογισμοί, του κάθε νοικοκυριού, πρέπει να είναι νοικοκυρεμένοι, έτσι πρέπει να είναι νοικοκυρεμένα και τα δημόσια οικονομικά.

Όμως, δεν κάνουμε λίγα. Γιατί, ξέρετε, σε αυτό το περιβάλλον της διαρκούς διαστρέβλωσης όλων των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, των ψεύτικων ειδήσεων, είναι σημαντικό να θυμίζουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει και αυτά τα οποία πρόκειται να κάνουμε.

Μέσα στον Νοέμβριο όλοι όσοι νοικιάζουν ένα σπίτι στην πατρίδα μας θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο ενοίκιο. Μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθούν 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους ως μόνιμο μέτρο στήριξης για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να κάνουν καλύτερες γιορτές.

Και βέβαια, από τις αρχές Ιανουαρίου θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το μεγάλο πακέτο μείωσης φόρων το οποίο είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το οποίο θα σας έλεγα ότι είναι το αντιστέγασμα αυτής της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής την οποία έχουμε ακολουθήσει, 1,76 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, 1,76, ούτε 1,80, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 5. Γιατί τόσα μπορούμε να δώσουμε.

Αυτά τα 1,76, όμως, θα κατευθυνθούν πρωτίστως σε μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και σε μειώσεις φόρων για τους συμπολίτες μας με παιδιά. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Όσο περισσότερα παιδιά έχεις τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνεις.

Αλλά στηρίζουμε έμπρακτα και τους νέους μας. Κάθε νέος ως 25 ετών ο οποίος έχει εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει πια καθόλου φόρο εισοδήματος. Μηδέν φόρος εισοδήματος για τους νέους μας οι οποίοι μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Και αν είσαι μεταξύ 25 και 30, τότε θα πληρώνεις 9% φόρο, από εκεί που σήμερα θα πλήρωνες 22%.

Και βέβαια, υλοποιούμε και μία δέσμευση την οποία είχα αναλάβει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα: η προσωπική διαφορά εντός των επόμενων δύο ετών μηδενίζεται. Για να στηρίξουμε και τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν είχαν δει μέχρι σήμερα καμία αύξηση συντάξεων.

Αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικής στήριξης αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό του 2026. Οι πολίτες ακόμα δεν έχουν δει τα οφέλη της πολιτικής, θα τα δουν όμως, μέσω πραγματικής αύξησης μισθών, από τον Ιανουάριο. Και θα αντιληφθούν ότι τελικά το αποτέλεσμα αυτής της καλής πορείας της οικονομίας πρέπει να αντανακλάται και στην ατομική τους πρόοδο.

Η συλλογική πρόοδος πρέπει να οδηγεί και σε ατομική προκοπή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της ελευθερίας, της φιλελεύθερης οικονομίας. Πιστεύουμε στη δημιουργικότητα του επιχειρείν. Στηρίζουμε τους επιχειρηματίες, τους μειώνουμε τη φορολογία, αλλά ταυτόχρονα στηρίζουμε και τον κόσμο της εργασίας.

Θεωρώ ότι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής, φίλες και φίλοι, αντανακλάται στα στοιχεία της ανεργίας. Θέλω να θυμηθείτε που ήταν η ανεργία το 2019, όταν πρωτοήρθαμε στα πράγματα, όταν μας εμπιστευτήκατε για πρώτη φορά. Ήταν 18% και σήμερα είναι κάτω από 8%. Έχουμε δημιουργήσει παραπάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Και για πρώτη φορά -συγκρατήστε το αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία-, για πρώτη φορά επιστρέφουν στην πατρίδα μας περισσότεροι νέοι από όσους φεύγουν από την πατρίδα μας. Έχουμε αναστρέψει το λεγόμενο «brain drain» και το έχουμε κάνει «brain regain».

Και χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω σε κάθε εκδήλωση που γίνεται εκτός Ελλάδος, νέους, πρόθυμους, προκομένους ανθρώπους, οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης επειδή πολύ απλά δεν πίστευαν άλλο στις προοπτικές της πατρίδας μας, για πρώτη φορά να εξετάζουν σοβαρά να γυρίσουν πίσω, διότι υπάρχουν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές στην Ελλάδα και γιατί αυτοί εμπιστεύονται, τελικά, την προοπτική της πατρίδας μας.

Φίλες και φίλοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον ακραίας πόλωσης και τοξικότητας. Και ως η κυρίαρχη πολιτική δύναμη έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας να διαλέξουμε. Ο ένας είναι να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική της σκληρής αντιπαράθεσης, να καταλήγουμε να φωνάζουμε στα κανάλια και να τσακωνόμαστε και να χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα. Είναι ο δρόμος τον οποίον δεν επιλέγω να ακολουθήσω.

Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του ήπιου πολιτικού λόγου και προτιμώ να μιλάμε με πράξεις παρά να φωνάζουμε και να μπαίνουμε σε μία αντιπαράθεση, η οποία τελικά απομακρύνει τους πολίτες.

Είχαμε πριν από δύο μέρες την ευκαιρία να μιλήσουμε στη Βουλή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πιστεύω ότι παρουσίασα με έναν συνοπτικό τρόπο τη θέση της Ελλάδος σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με ταχύτητα.

Μίλησα για τις επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής αυτή την εξαετία. Μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε στηρίξει την άμυνα της πατρίδας μας, για το γεγονός ότι από το 2019 και μετά υλοποιήσαμε, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, το πιο φιλόδοξο σχέδιο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων των τελευταίων δεκαετιών. Μίλησα για το πώς σήμερα η χώρα μας έχει θέση και άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανατολική Μεσόγειο. Μίλησα για τις συμμαχίες τις οποίες έχουμε οικοδομήσει. Μίλησα, με άλλα λόγια για μία χώρα η οποία πατάει καλά στα πόδια της και η οποία μπορεί να διαχειριστεί κάθε κρίση, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της.

Δυστυχώς, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και, πράγματι, είναι στενάχωρο το γεγονός ότι για θέματα κρίσιμα που αφορούν το μέλλον του τόπου, για την εξωτερική μας πολιτική, για την αμυντική μας πολιτική, δεν μπορούμε ούτε σε αυτά να βρούμε ελάχιστες συγκλίσεις και συναινέσεις.

Ας είναι όμως, εμείς έχουμε μια υποχρέωση, όπως σας είπα, να υλοποιήσουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα και, ταυτόχρονα, να διαχειριστούμε οποιαδήποτε κρίση μπορεί να μας προκύψει.

Παραμένουμε σήμερα -6,5 χρόνια είμαστε στην κυβέρνηση, είναι λογικό να έχουμε υποστεί κάποιες φθορές, είναι λογικό ο κόσμος να περιμένει περισσότερα από εμάς-, παραμένουμε, όμως, η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία.

Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και όποτε γίνονται λάθη θα έχουμε το θάρρος να μιλάμε γι’ αυτά και να τα διορθώνουμε.

Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε δεσμευμένοι στο «συμβόλαιο εμπιστοσύνης» το οποίο υπογράψαμε με τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2023, όταν μας πήγατε δύο φορές σε ποσοστά τα οποία η παράταξή μας είχε να δει πολλά χρόνια. Αυτό το «συμβόλαιο εμπιστοσύνης» το τιμούμε κάθε μέρα.

Και να ξέρετε ότι στους 18 μήνες περίπου που έχουν μείνει μέχρι τις επόμενες εκλογές, θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε ώστε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες σας δώσαμε το 2023, για το πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Για σκεφτείτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε σήμερα: 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός, 880 σήμερα, με δέσμευση να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Δείτε λίγο πού είναι οι μέσοι μισθοί και πόσο έχουν αυξηθεί.

Σκεφτείτε ότι το 2019 πήγαιναν νέα παιδιά στα πολιτικά γραφεία και ζητούσαν δουλειές. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε το αντίστροφο πρόβλημα: επιχειρήσεις να ψάχνουν εργαζόμενους και να μην τους βρίσκουν. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής μας πολιτικής.

Δείτε τις σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε στον κόσμο της εργασίας: την ψηφιακή, την κάρτα εργασίας ουσιαστικά. Ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει και επιτρέπει στους εργαζόμενους να μπορούν να καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τον πραγματικό χρόνο εργασίας, έτσι ώστε οι υπερωρίες τους να πληρώνονται.

Δείτε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάναμε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Διότι η φοροδιαφυγή ήταν πάντα μια μεγάλη «μάστιγα». Θυμάστε, όλες οι κυβερνήσεις έλεγαν «θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή». Ε, αυτή η κυβέρνηση το είπε και το έκανε. Και έτσι δημιουργήθηκε το πλεόνασμα το οποίο στη συνέχεια επιστρέφουμε στην κοινωνία.

Σε αυτό, λοιπόν, το πρόγραμμα, σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς θα μείνουμε απολύτως προσηλωμένοι. Σας ζητώ να κλείσετε τα αυτιά σας στις φωνές της τοξικότητας. Να τα κλείσετε διότι δεν ταιριάζει σε μια Ελλάδα αισιόδοξη αυτή η διαρκής παρουσίαση μιας γκρίζας πραγματικότητας, η οποία τελικά μας αδικεί. Αδικεί όλους μας, αδικεί την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει.

Η Ελλάδα πηγαίνει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε αφήσει πίσω μας παθογένειες δεκαετιών. Προσπαθούμε κάθε μέρα να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος.

Και αυτή η πορεία δεν πρόκειται να εκτροχιαστεί, φίλες και φίλοι. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε απολύτως ταγμένοι στο να υπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε μέσα από μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη και σε αυτή τη γραμμή θα μείνουμε απολύτως προσηλωμένοι.

Έχουμε μπροστά μας σημαντικές κομματικές διεργασίες. Θα έχουμε το Συνέδριό μας τον επόμενο χρόνο, θα είναι το Συνέδριο το οποίο ουσιαστικά θα κηρύξει την έναρξη του αγώνα για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία μία τρίτη τετραετία.

Και σε αυτή την προσπάθεια θέλω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά να είστε κοντά μας. Έχουμε οικοδομήσει μια πλατιά κοινωνική συμμαχία ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν από την κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει τη ζωή τους καλύτερη, να βελτιώνει την καθημερινότητά τους, να τους παρέχει καλές υπηρεσίες παιδείας, καλές υπηρεσίες υγείας.

Ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Θα το κάνουμε, όμως. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτή η παράταξη είναι η παράταξη η οποία έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη, κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη και κάνει την Ελλάδα μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα.

Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας, για το χειροκρότημά σας, για τον ενθουσιασμό σας. Να συμμετέχετε όλες και όλοι στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ».

Δείτε φωτογραφίες

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πεντέλη, στο ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης. Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μελίσσια. Συνάντηση και συνομιλία με πολίτες. Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μελίσσια. Συνάντηση και συνομιλία με πολίτες. Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μελίσσια. Συνάντηση και συνομιλία με πολίτες. Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)