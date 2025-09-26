Μητσοτάκης: «Να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας» – Το βίντεο από την παρουσία του στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μοιράστηκε κάποιες στιγμές με ένα βίντεο στα social media.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) παρουσιάζονται σκηνές από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού καθώς επίσης και ένα κομμάτι από την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ξεκάθαρο στόχο: να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας, να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να προωθήσουμε λύσεις σε διεθνείς προκλήσεις» αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. https://x.com/i/status/1971658278221631539